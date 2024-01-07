Россиян призвали не бояться мигрантов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов считает, что гражданам РФ не стоит бояться мигрантов, потому что россияне совершают больше преступлений, чем приезжие. Об этом омбудсмен заявил РИА Новости.

«О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», — сказал Титов.

Омбудсмен также добавил, что в настоящее время россияне имеют возможности получить работу в любой области, поэтому опасаться того, что мигранты займут их рабочие места, им также не стоит.

В октябре 2023 года глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022-2023 годах увеличилось число задокументированных фактов незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учет, также «кратно» выросло количество высланных из страны нарушителей. Кроме того, с 2021 года увеличилось число совершенных иностранцами преступлений, среди их нарушений выросла доля тяжких и особо тяжких деяний.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил внимательно следить за ситуацией с мигрантами в России.