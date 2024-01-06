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В Подольске ввели режим ЧС локального характера

Глава Подольска ввел режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления

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Depositphotos

В Подольске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Григорий Артамонов.

Он отметил, что отопление в многоквартирных домах северо-восточной части Климовска отсутствует продолжительное время и власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера.

Артамонов также добавил, что аварийные бригады работали над восстановлением электроснабжения всю ночь.

Накануне вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что отопление поступило первые 20 домов пострадавшего после аварии на котельной Климовска. Хромушин отметил, что был запущен один из трех котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, где произошла авария.

Также сообщалось, что подмосковная прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении электроэнергии, отопления и водоснабжения на территории региона.

Ранее Артамонов заявлял, что власти Подольска рассчитывают восстановить подачу тепла в дома горожан на Весенней улице после аварии на теплотрассе уже вечером 5 января.

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