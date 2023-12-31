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В Смоленске во дворе неизвестный открыл стрельбу по десятилетнему ребенку

В Смоленске неизвестный выстрелил в голову десятилетнему мальчику

В Смоленске полиция разыскивает человека, который выстрелил по десятилетнему ребенку. Об этом сообщает сообщество «Подслушано Смоленск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в микрорайоне Королевка. По словам матери пострадавшего, вместе с другом ее сын играл во дворе. В этот момент в мальчика выстрелили из неизвестного оружия. О причинах такого поступка не сообщается.

На кадрах с места произошедшего заметно, как дети играют вдвоем около снега. В какой-то момент по одному из них стреляет неизвестный.

Родительница оперативно обратилась в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Якутии два человека получили травмы при стрельбе на стройке.

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