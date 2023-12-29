Под Челябинском снегоуборочная техника снесла Вечный огонь

В Троицке Челябинской области снегоуборочная техника повредила мемориал на центральной площади города. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

В мэрии пообещали восстановить монумент Вечный огонь в сквере Памяти. По данным пресс-службы, сейчас обслуживающая организация занимается обследованием и анализом повреждений. Сроки восстановительных работ пока не определены.

На снимках места инцидента видно, что ЧП произошло при уборке техникой толстого слоя снега. Известно, за 26 и 27 декабря в регионе выпало больше месячной нормы осадков.

Ранее беременная россиянка получила штраф за осквернение памятника.