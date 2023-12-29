Дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Лерчек прекращено

Дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки Константина Третьякова.

«Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (2 ст. 198 УК РФ)», — сказал Третьяков.

Как отмечает агентство, при этом Лерчек и ее муж остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании средств в особо крупном размере.

27 декабря юрист сообщал, что с Чекалиной сняты все ограничения, включая связанные с перемещением и использованием интернета.

28 декабря блогер пообещала исправно платить налоги.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест.

В ноябре Telegram-канал Shot сообщил о том, что Лерчек погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья блогер смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября с ее счета сняли арест.

Ранее адвокат рассказал, какой срок может грозить Ивлеевой за неуплату налогов.