В Курской области женщину избили вилами из-за коровы

В Курской области 47-летняя женщина попала в суд из-за того, что напала на соседку с вилами. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в июле, но суд вынес приговор только сейчас. По версии следствия, дочь пострадавшей женщины забирала коров с луга. Одно из животных по дороге домой остановилось около дома подсудимой и стало есть траву. Хозяйка дома отругала девушку, которая рассказала обо всем 69-летней матери.

Пожилая женщина решила обсудить ситуацию с соседкой. Во дворе между россиянками возник конфликт, и хозяйка дома начала наносить женщине удары вилами.

«На следующий день потерпевшая обратилась в больницу по поводу ушибов на руках, плечах, голове и спине», – сообщается в публикации.

Осужденная вину признала. Ее приговорили к ограничению свободы сроком на шесть месяцев.

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