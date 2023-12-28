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Россиян предупредили об опасности алкоголя, выпитого перед сном

Сомнолог Кудинов: выпитый на ночь алкоголь вызывает периодические остановки дыхания

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Depositphotos

Алкоголь нельзя пить на ночь, так как это чревато опасными последствиями. Спиртное перед сном приводит не только к появлению храпа, но и остановкам дыхания на время от 10 секунд до минуты. Это вызывает большую нагрузку на сердце, предупредил сомнолог Павел Кудинов в интервью Общественной Службе Новостей.

«Дело в том, что этанол расслабляет мышцы, в том числе и диафрагму, из-за чего их владелец на некоторое время перестает дышать. Хотел бы — но не может, потому что из-за избыточной расслабленности у него схлопнулись дыхательные пути! — объяснил эксперт. — Подобные патологии — основное, что встречается в моей практике, поэтому я знаю, о чем говорю».

Возникающий на этом фоне дефицит кислорода грозит инфарктом, инсультом или внезапной смертью во сне, добавил Кудинов.

Чтобы этого избежать, нужно пить последнюю дозу алкоголя не ранее, чем за 4 часа до сна. Особенно это актуально для людей, страдающих ожирением и имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, специалисты также отмечают, что апноэ во сне, очень часто сопровождаемое храпом, может увеличить риск мерцательной аритмии — опасного нарушения сердечного ритма.

Сомнолог ранее рассказал, как наладить режим сна после долгих выходных.

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