Польша близка к прекращению пограничной блокады Украины

Правительство Польши приближается к снятию дальнобойщиками блокады нескольких пограничных переходов с Украиной. Его цитирует Reuters.

«Мы близки к тому, что наши действия принесут результаты, как на переговорах в Киеве, так и в Брюсселе», — заявил политик в ходе пресс-конференции.

Премьер предполагает, что максимального выполнения требований дальнобойщиков достигнуть не удастся, но снять блокаду на украинской границе получится.

Незадолго до этого государственный секретарь министерства инфраструктуры Польши Павел Гантаж заявил, что проблему транспортного коллапса на польско-украинской границе могут решить до конца 2024 года.

С 6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество в связи с тем, что услуги последних значительно дешевле и грозят полякам проигрышем в конкуренции.

Ранее на Украине предложили Польше ввести совместный контроль на границе.