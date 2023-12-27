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Передававшего данные о кубанском аэродроме ВСУ россиянина осудили за госизмену

Жителя Кубани осудили на 12 лет за передачу данных о российской технике ВСУ

Краснодарский суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные о кубанском аэродроме и расположенной на нем технике. О решении сообщили в Telegram-канале судов Краснодарского края.

Суд установил, что в марте 2023 года подсудимый сотрудничал с военнослужащим ВСУ. Мужчина собирал и направлял своему собеседнику сведения о местонахождении аэродрома на территории Краснодарского края, а также о дислокации на нем военной техники.

Как отметил судья, сведения, которые подсудимый передавал украинской стороне, могли быть использованы против безопасности России. В итоге россиянина смогли задержать правоохранительные органы.

Суд признал подсудимого виновным в госизмене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе.

До этого в Москве администратора двух Telegram-каналов Феликса Елисеева приговорили к 14 годам за госизмену. Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова назвала Елисеева сторонником одного из леворадикальных движений. Мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Уголовное дело фигуранта было рассмотрено по его заявлению в особом порядке.

Ранее в Петербурге медбрата обвинили в госизмене после попытки поджечь военкомат.

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