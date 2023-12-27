Сотрудник пункта выдачи заказов ЦУМа в Сочи украл миллион из кассы и потратил все на ставках

В Краснодарском крае мужчина похитил из кассы пункта выдачи заказов ЦУМа миллион рублей и проиграл все деньги на ставках. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

41-летний житель Сочи находился на рабочем месте в пункте выдачи заказов и смотрел футбольный матч, в какой-то момент мужчина решил попробовать сыграть на тотализаторе. Денег у него не было, он взял из кассы миллион рублей и сделал несколько ставок, но проиграл.

Осознав ошибку, сочинец едва не свел счеты с жизнью, азартного мужчину спасли, он написал явку с повинной и был осужден на полтора года лишения свободы условно.

С работодателем рассчитались родственники.

Ранее женщина два часа прикидывалась официанткой ради кражи денег из кассы.