ВСКС помог восстановить более 80 объектов в новых регионах в 2023 году

Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) собрал 19 288 тонн гуманитарной помощи и помог восстановить 89 объектов в новых регионах, сообщает пресс-служба организации.

Добровольцы ВСКС в 2023 году совершили более 400 выездов в новые регионы для передачи гуманитарной помощи, организации аварийно-восстановительных работ и эвакуации граждан с прифронтовых территорий. Также волонтеры помогли передать новогодние подарки детям в рамках акции «Елка желаний».

Также волонтеры ВСКС провели в новых регионах в 2023 году более 350 мероприятий по основам личной и общественной безопасности, что более чем в 3 раза больше, чем в 2022 году. Для добровольцев было проведено 3585 обучающих мероприятий, и для подрастающего поколения – 2786.

Практически втрое увеличилось количество гуманитарных миссий (12 в 2022 году, 34 в 2023), а количество школьных спасательных отрядов ВСКС выросло до 78 (24 в 2022 году).

Кроме того, в марте добровольцы ВСКС помогали застрявшим из-за сильного снегопада людям на федеральной трассе М-4 Дон, а в Херсонской области в июне студенты-спасатели две недели оказывали помощь пострадавшим от затопления населенных пунктов в результате подрыва ВСКУ Каховской ГЭС.

Также ВСКС в течение года провел форум волонтеров безопасности и слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева. Волонтерами были проведены всевозможные акции и реализованы проекты помощи.

Напомним, на встрече президента России Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ руководитель ВСКС Евгений Козеев рассказал о деятельности добровольцев и оказанной помощи новым регионам России.