ФСБ задержала сторонника АУЕ* в день выхода из колонии

В Забайкальском крае ФСБ задержала сторонника запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (организация запрещена в России) (АУЕ). Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление ведомства.

По информации силовиков, фигурант, который отбывал наказание за особо тяжкое преступление, установил в колонии иерархию, он вел пропаганду субкультуры и организовал сбор так называемого общака. К заключенным, отказывающимся соблюдать установленные порядки, применялось физическое воздействие.

В отношении сторонника АУЕ возбудили уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация деятельности экстремистской организации»). Мужчина в данный момент находится в СИЗО.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья за передачу сведений об объектах министерства обороны России Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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