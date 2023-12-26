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Россиянам рассказали, как провести новогодние праздники с пользой

Врач Драпкина: правильный сон поможет провести новогодние праздники с пользой

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Depositphotos

Несколько простых правил помогут провести новогодние праздники с пользой. О них kp.ru рассказала профессор, академик РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач страны Оксана Драпкина.

Так, прежде всего она рекомендует научиться правильно спать. Засыпать стоит до 22:30, потому что при правильном сне происходит обновление организма и укрепление иммунитета. Еще одно правило — старайтесь не злоупотреблять алкоголем.

«Помните, алкоголь нарушает сон, а наша задача — выспаться. Ну и он токсичен для организма, бьет по всем системам и органам. И тут уж — насколько хватит запаса прочности у тела», — предупредила эксперт.

В период новогодних праздников она призывает забыть о работе и дать себе отдохнуть как физически, так и морально. Важно придумывать себе такие дела, на которые не хватило времени в течение года. Например, почитать, сходить в кино, отдохнуть на диване и так далее. Последний совет — соблюдайте режимность и правильное питание.

«Если вы привыкните вставать и ложиться хотя бы примерно в одно время (особенно вечером), если завтрак, обед и ужин будут всегда по расписанию (плюс – минус), то организм отдохнет куда лучше, чем от беспорядочных смен сна и отдыха. Очень важен плотный завтрак, в котором сочетались бы белок и углеводы, после завтрака можно немного погулять. Ужин необходим за 3-4 часа до сна. После этого тоже можно полчаса прогуляться, подышать воздухом, тогда и сон будет крепче», — заключила Драпкина.

Кандидат психологических наук, практикующий психолог и спикер курса «Кто я и чего хочу?» в Skillbox Елена Лаврова до этого рассказала «Газете.Ru», что при подведении итогов уходящего года самое важное — поблагодарить себя за сделанное.

Ранее психолог рассказала, как создать праздничное настроение и снизить стресс перед Новым годом.

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