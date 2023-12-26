Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин с ножом напал на супругов во дворе дома

В Красноярске мужчина напал с ножом на соседей во дворе дома

close
100%
Shutterstock

В Красноярске 28-летний мужчина набросился с ножом на супружескую пару соседей, пострадавшие госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 23 декабря во дворе жилого дома по улице Крупской, 28-летний мужчина встретил во дворе супружескую пару соседей, он набросился на них с ножом.

В результате нападения 49-летний мужчина и 41-летняя женщина получили несколько ножевых ранений, после нападения обвиняемый вернулся к себе в квартиру, вызвал полицию и сознался в содеянном.

Красноярца задержали, на допросе он заявил, что совершил нападение из-за того, что соседи мешали ему жить — громко слушали музыку и шумели. Возбуждено уголовное дело о покушении. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее россиянин вооружился ножом и ограбил друга и жену.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами