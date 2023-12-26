Россиянин с ножом напал на супругов во дворе дома

В Красноярске 28-летний мужчина набросился с ножом на супружескую пару соседей, пострадавшие госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 23 декабря во дворе жилого дома по улице Крупской, 28-летний мужчина встретил во дворе супружескую пару соседей, он набросился на них с ножом.

В результате нападения 49-летний мужчина и 41-летняя женщина получили несколько ножевых ранений, после нападения обвиняемый вернулся к себе в квартиру, вызвал полицию и сознался в содеянном.

Красноярца задержали, на допросе он заявил, что совершил нападение из-за того, что соседи мешали ему жить — громко слушали музыку и шумели. Возбуждено уголовное дело о покушении. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее россиянин вооружился ножом и ограбил друга и жену.