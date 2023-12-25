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Стало известно об истинном отношении туристов к отдыху в Крыму

Минтуризма Крыма: 97% туристов оказались довольны отдыхом в республике

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Большинство туристов, которым в 2023 году довелось отдыхать в Крыму, остались довольны своим отпуском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного министерством туризма и курортов республики.

В материале указано, что 97% респондентов заявили об оправданных ожиданиях от поездок. При этом, согласно информации ведомства, 68% путешественников неоднократно приезжали в Крым.

Также специалисты выяснили, что около половины туристов узнавали необходимую информацию об отдыхе на полуострове благодаря СМИ. Еще 32% участников исследования рассказали, что решили провести отпуск в республике по советам знакомых.

Как отмечается в публикации, всего в опросе приняли участие 4,3 тыс. человек. У них была возможность ответить на соответствующие вопросы как в онлайн, так и в офлайн формате.

В середине ноября министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко заявил, что к началу месяца в регионе побывали 4,7 млн туристов. В связи с этим он не исключил увеличения данного показателя до пяти млн человек к концу 2023 года.

Ранее россиянам рассказали о популярных направлениях для отдыха в новогодние каникулы.

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