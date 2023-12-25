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Психолог рассказала, сколько времени детям до 12 лет безопасно «сидеть» в телефоне

Психолог Дугенцова: детям до 12 лет можно «сидеть» в телефоне не более 40 минут

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Shutterstock

Длительное «зависание» в телефоне не причинит вреда взрослому человеку со здоровой психикой, однако может серьезно сказаться на детях младше 12 лет. Мозг ребенка находится на стадии активного развития, поэтому постоянный просмотр роликов по 12-60 секунд может привести к неполноценному формированию когнитивных навыков. Для них следует ограничивать время в телефоне до 40 минут, заявила детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Постоянное сидение в телефоне и неполноценное развитие когнитивных навыков приведет к тому, что во взрослом возрасте человеку будет сложно из-за плохой памяти, неумения подолгу фокусировать внимание. Короткие видеоролики в соцсетях специалист назвала «информационным фастфудом», отметив, что они приводят к ухудшению когнитивной функции.

«Есть исследования, которые доказывают, что, если раньше концентрация внимания у людей была, например, несколько минут, то сейчас за счет большого количества информационного фастфуда она сократилась до нескольких секунд – где-то до 15-16 секунд. То есть как у рыбки», — подчеркнула Дугенцова.

Если ребенок до 12 лет постоянно смотрит «рилсы» и «шортсы», то его мозг подстраивается и привыкает к обновлению информации через каждые 15-60 секунд. Это приведет к тому, что в школе он ничего не будет запоминать.

«Уж лучше тогда пусть действительно мультики смотрит на телефоне, нежели потребляет что-то фастфудное из социальных сетей», — считает психолог.

Так как после 12 лет когнитивные навыки у детей уже сформированы, то обращать внимание на ограничение «зависания» в телефоне важно именно до этого возраста, подчеркнула Дугенцова.

Напомним, офтальмологи также призывают при использовании гаджетов соблюдать дистанцию между экраном и глазами, обращать внимание на освещение.

Ранее популярный блогер раскрыла три способа убедить ребенка отказаться от гаджетов.

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