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Россияне ответили, на что планируют потратить новогоднюю премию

«Авито.Работа»: 38% россиян получат новогоднюю премию

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Shutterstock

Только 38% россиян рассчитывают на получение премии по окончании 2023 года, каждый пятый из них планирует потратить ее на будущее путешествие. Это следует из исследования сервиса «Авито.Работа», с результатами которого ознакомился Life.

Еще 16% хотят потратить надбавку на крупную покупку, 13% — на оздоровительные процедуры. Кроме того, 20% хотят отложить денежные средства на нужды детей и членов семьи, 18% — на непредвиденные расходы. При этом 5% респондентов направят премию на образование.

«Чаще всего опрошенные рассчитывают на сумму премии до 5 тыс. рублей (41%). 20% указали сумму 5-10 тыс. рублей, а еще 13% надеются на 10-20 тыс. рублей. 8% рассчитывают на 20-30 тыс. рублей, а 4% — на 30-40 тыс. рублей. 14% работающих россиян ожидают получения премии в размере более 40 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Опрос kp.ru до этого показал, что в компаниях 10% россиян все сотрудники получат годовую премию к Новому году. Еще 5% респондентов отметили, что им выплатят 13-ю зарплату, в компаниях 3% участников опроса премируют лучших сотрудников. Еще 6% ответили, что 13-ю зарплату перечислят только некоторым сотрудникам, например, руководителям.

Ранее россияне назвали корпоратив «обязаловкой» и призвали заменить его на премию.

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