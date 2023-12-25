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В Правительстве РФ приняли меры по улучшению доступности медицины

Правительство РФ: в стране появится больше передвижных медицинских комплексов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

С 2024 года медицинская помощь станет более доступной. Это закреплено в постановлении «О модернизации первичного звена
здравоохранения Российской Федерации», изменения в которые внесло правительство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно документу, с нового года регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и профосмотров. Также в рамках программы регионы получат финансирование на капремонт поликлиник и больниц, новое оборудование и другие цели.

На развитие первичного звена здравоохранения в 2024 году выделено 80 млрд рублей.

Ранее в России назвали самую нелепую законодательную инициативу 2023 года.

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