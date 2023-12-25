В некоторых регионах РФ начали пересматривать запреты абортов

Власти некоторых регионов России начали пересматривать позицию по запрету абортов в частных клиниках. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, пересматривать вопросы с запретом абортов в частных клиниках начали после прямой линии президента РФ Владимира Путина. Так, на вопрос издания в региональном Минздраве Челябинской области заявили, что в регионе не вводили никаких запретов на проведение абортов.

«Работа направлена на информирование беременных о мерах социальной поддержки, выявление факторов, которые влияют на репродуктивный выбор пациенток, профилактику абортов», — пояснили в министерстве Челябинской области.

Отмечается, что в правительстве Нижегородской области в день проведения прямой линии с президентом внесли законопроект на запрет абортов в негосударственных медучреждениях. Позже в Минздраве региона заявили, что основной причиной инициативы называют претензии к качеству процедуры в этих организациях.

До этого заслуженный врач РФ, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова заявляла РИА Новости, что запрет абортов не решит проблему рождаемости.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.