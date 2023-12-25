Глава Рособрнадзора высказался об отмене ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал призывы отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, сейчас ЕГЭ проходит объективно.

«Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», — сказал Музаев.

Он обратил внимание, что с момента введения ЕГЭ звучало много призывов отменить этот экзамен, при этом если до 2013 года «на экзаменах происходило форменное безобразие» в виде утечек, списываний, ЕГЭ-туризма, то начиная с 2013-2014 года не было ни одной утечки. Со временем контроль за проведением ЕГЭ только усиливается, отметил руководитель Рособрнадзора.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил сделать ЕГЭ добровольным форматом экзамена.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о числе заданий в ЕГЭ об СВО.