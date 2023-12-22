Модель с «самыми большими губами» жалуется, что не может найти парня из-за внешности

Женщина из Болгарии с «самыми большими губами» пожаловалась, что не может найти себе парня, пишет Daily Mail. По словам болгарки, ее внешний вид отпугивает мужчин.

Андреа Иванова прославилась в соцсетях после того, как увеличила себе губы в несколько раз. Женщина уверяет, что у нее самые большие губы в мире, однако популярность пока не принесла ей любви — блогерша пока не может найти себе парня.

«Мужчины думают, что со мной произойдет что-то плохое, что все мои будущие косметические процедуры приведут к фатальным последствиям», — жалуется Иванова.

Несмотря на все процедуры, которые Андреа сделала с лицом, она не собирается останавливаться. В планах у женщины еще больше увеличить губы, установить мировой рекорд по размеру щек и все-таки начать отношения.

«Я хотела бы безумно и по-настоящему влюбиться и встретить подходящего для меня партнера, потому что любовь — самая прекрасная вещь в этом мире», — уверена женщина.

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