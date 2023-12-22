Старосту села Смыков во Львовской области Украины Виталия Левицкого, который не позволил снести памятник советскому солдату, уволили. На монументе была указана фамилия его деда, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает украинское издание Zaxid.Net.

По информации издания, решение об увольнении Левицкого было принято на заседании Сокальского городского совета. На следующий день после этого мероприятия активисты снесли памятник.

Мэр города Сокаля Сергей Касян заявил Zaxid.Net, что Левицкий подал заявление на увольнение по семейным обстоятельствам, однако для депутатов «последней каплей были его действия по защите советского памятника», поэтому депутаты почти единогласно поддержали решение о досрочном прекращении полномочий старосты.

«Мы хотели с ним это решить по-хорошему... Там (под монументом. — «Газета.Ru») на самом деле есть какое-нибудь погребение. Но на памятнике написано «Погибшим односельчанам на фронтах Великой Отечественной войны»... Я предложил ему снести этот памятник, а после (завершения специальной военной операции России. — «Газета.Ru») поставить на том месте крест», — сказал Касян.

По его словам, Левицкий не согласился на такое предложение.

До этого жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины выступили против сноса советских памятников.

В 2015 году украинские власти приняли закон о декоммунизации, согласно которому в стране начали переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с советской историей и Россией.

Ранее Путин обвинил Зеленского в прикрытии героизации нацизма.