Психолог: сновидения не всегда зависят от того, что человек увидел или пережил

Сновидения не всегда зависят от того, что человек увидел или пережил накануне. Об этом в интервью kp.ru сообщила психолог, преподаватель психологии Московского института психоанализа Светлана Эрик. Сны, по ее словам, часто связаны с бессознательным и внутрипсихическими процессами.

Она пояснила, что человек может видеть сны, которые указывают ему на непрожитые обиды, страхи или внутренние конфликты.

«Когда ребенок становится взрослым и начинает жить своей жизнью, папе-маме могут сниться сновидения с мотивом выпадения зубов. <...> Это может говорить о том, готов или нет родитель психологически отпустить ребенка», — привела пример специалист.

Если человеку снится измена его партнера, то это может говорить о неспособности его самого что-то изменить в своей жизни, добавила Эрик.

До этого израильские ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве дали научное объяснение распространенным снам, в которых у людей ломаются или выпадают зубы. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology.

Ранее психологи нашли связь между содержанием снов и мыслями во время бодрствования.