Раскрыты другие убийства стрелка в Праге

Стрелка, который открыл огонь в Карловом университете в Праге, подозревают в убийстве 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери. Об этом сообщил глава полиции Среднечешского края Петр Матейчек, передает CTK.
Уточняется, что преступление было совершено 15 декабря в Клановицком парке столицы Чехии.
«Признаки указывают на одного и того же преступника, совершившего двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и открывшего стрельбу на философском факультете Карлова университета», — сказал Матейчек, указав, что полицейские так и не смогли определить мотив преступника.
До этого полиция связала стрелка в Праге с трагедией в гимназии Брянска. Чешские полицейские считают, что 24-летний стрелок в Праге, который был вдохновлен трагедией в брянской гимназии, мог вести записи в канале.
Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о стрельбе в Карловом университете в Праге.