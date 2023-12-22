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Раскрыты другие убийства стрелка в Праге

Полиция Чехии: стрелок в Праге подозревается в убийстве мужчины и его дочери

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DAVID W CERNY/REUTERS

Стрелка, который открыл огонь в Карловом университете в Праге, подозревают в убийстве 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери. Об этом сообщил глава полиции Среднечешского края Петр Матейчек, передает CTK.

Уточняется, что преступление было совершено 15 декабря в Клановицком парке столицы Чехии.

«Признаки указывают на одного и того же преступника, совершившего двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и открывшего стрельбу на философском факультете Карлова университета», — сказал Матейчек, указав, что полицейские так и не смогли определить мотив преступника.

До этого полиция связала стрелка в Праге с трагедией в гимназии Брянска. Чешские полицейские считают, что 24-летний стрелок в Праге, который был вдохновлен трагедией в брянской гимназии, мог вести записи в канале.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о стрельбе в Карловом университете в Праге.

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