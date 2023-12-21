В Новосибирске ищут пропавшего 11-летнего мальчика

В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика, который ушел в школу и пропал. Об этом сообщает »Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте».

По информации поискового отряда, инцидент произошел 21 декабря. Ребенок ушел из дома в школу и пропал.

Сообщается, что мальчик имеет худощавое телосложение, рост 135 сантиметров и светло-русые волосы. У ребенка короткая стрижка и темно-карие глаза. В момент пропажи на нем были черный пуховик, брюки, сапоги и серая шапка. При себе у школьника был темно-серый рюкзак.

До этого в Нижнем Тагиле мужчина вышел на улицу и пропал, оставив дома восьмилетнего сына. О пропаже отца рассказал мальчик, который пришел в школу и сообщил об отсутствии родителя.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток пошел в школу и исчез.