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Эколог предупредил об опасности новогодних фейерверков для окружающей среды

Эколог Пукалов: новогодние фейерверки загрязняют воздух и пугают животных

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Jon Nazca/Reuters

Порох от новогодних фейерверков разлетается по воздуху и оседает на земле, загрязняя ее. Об этом в интервью Общественной службе новостей рассказал эколог Роман Пукалов. Несмотря на то, что салютов недостаточно, чтобы вызвать экологическую катастрофу, пиротехника, по его словам, негативно влияет на окружающую среду.

«В первую очередь, конечно, страдают наши домашние питомцы, которые в новогоднюю ночь испытывают огромный шок от взрывов, [фейерверки] не дают спать людям, которые страдают от посторонних шумов, но это отдельная история. Плюс химическое загрязнение как почвы, так и атмосферного воздуха», — подчеркнул Пукалов.

Он также напомнил, что фейерверки повышают риск получения травм.

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов до этого объяснил, что делать, если фейерверк повредил окно или машину. Он посоветовал сразу обращаться в правоохранительные органы. Законодательство Российской Федерации категорически запрещает использование пиротехники вблизи жилых домов, напомнил юрист.

Ранее россиянам перечислили пять главных угроз здоровью в новогодние праздники.

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