Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве назначил лидеру «Левого фронта» 40 часов работ

Суд назначил главе «Левого фронта» 40 часов обязательных работ

close
100%
Freepik.com

Тверской суд Москвы постановил назначить координатору общественного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации пресс-службы, Удальцова признали виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — указывается в судебном решении.

«Ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ», — огласила решение судья.

Некоторое время назад Удальцов сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники полиции задержали его на Красной площади в Москве. По его словам, в отделе полиции ему заявили, что будут составлять протокол о проведении несанкционированной акции на Красной площади. При этом он задался вопросом, как это сочетается с тем, что он участвовал в согласованном мероприятии вместе с депутатами от КПРФ.

Ранее в Москве за опрос о спецоперации России на Украине был задержан лидер «Левого фронта» Удальцов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами