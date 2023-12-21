Суд в Москве назначил лидеру «Левого фронта» 40 часов работ

Тверской суд Москвы постановил назначить координатору общественного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации пресс-службы, Удальцова признали виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — указывается в судебном решении.

«Ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ», — огласила решение судья.

Некоторое время назад Удальцов сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники полиции задержали его на Красной площади в Москве. По его словам, в отделе полиции ему заявили, что будут составлять протокол о проведении несанкционированной акции на Красной площади. При этом он задался вопросом, как это сочетается с тем, что он участвовал в согласованном мероприятии вместе с депутатами от КПРФ.

Ранее в Москве за опрос о спецоперации России на Украине был задержан лидер «Левого фронта» Удальцов.