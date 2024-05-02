В Швеции разрешили сжечь Коран перед Евровидением

Шведская полиция разрешила сжечь Коран перед конкурсом песен «Евровидение» в городе Мальме. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

По данным телеканала, акция должна пройти 3 мая, за день до начала конкурса. Организаторами акции являются два человека, которые уже сжигали Коран.

«Полиция дала разрешение на сожжение Корана в пятницу на площади Густава Адольфа в Мальме», — говорится в сообщении.

Представитель полиции Пер Энгстрем призвал всех в районе Мальме сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, а также не обращать внимание на акцию, цель которой, по его словам, состоит в том, чтобы «обидеть и возмутить».

До этого телеканал A Haber сообщал, что женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Коран в Швеции. На видеозаписи видно, что во время акции женщина держит в руках белый предмет, похожий на крест, прямо над огнем от сжигаемой священной книги мусульман.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.