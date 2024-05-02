Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швеции разрешили сжечь Коран перед Евровидением

Полиция Швеции разрешила сжечь Коран перед Евровидением в Мальме

close
100%
Shutterstock

Шведская полиция разрешила сжечь Коран перед конкурсом песен «Евровидение» в городе Мальме. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

По данным телеканала, акция должна пройти 3 мая, за день до начала конкурса. Организаторами акции являются два человека, которые уже сжигали Коран.

«Полиция дала разрешение на сожжение Корана в пятницу на площади Густава Адольфа в Мальме», — говорится в сообщении.

Представитель полиции Пер Энгстрем призвал всех в районе Мальме сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, а также не обращать внимание на акцию, цель которой, по его словам, состоит в том, чтобы «обидеть и возмутить».

До этого телеканал A Haber сообщал, что женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Коран в Швеции. На видеозаписи видно, что во время акции женщина держит в руках белый предмет, похожий на крест, прямо над огнем от сжигаемой священной книги мусульман.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами