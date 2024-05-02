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Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через три года

Минэкономразвития: средняя зарплата в РФ превысит 100 тысяч рублей к 2027 году

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Зарплата среднестатистического россиянина к 2027 году превысит отметку в 100 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития РФ.

По оценкам ведомства, в 2024 году среднемесячная начисленная зарплата в России увеличится на 10 тыс. рублей, приблизившись к 84 тыс. рублей (+13,6% год к году). После этого темпы роста несколько замедлятся. Так, в 2025 году средний размер зарплаты россиянина достигнет 90 тыс. (+8,4%), в 2026-м — 97 тыс. (+7%), а в 2027-м — 103 тыс. (+6,6%).

По данным на февраль 2024 года средняя зарплата в РФ составляла 78 432 рубля.

До этого экономист назвал реальными для россиян зарплаты по 150-200 тысяч в месяц. Среди важных факторов для повышения зарплатного уровня в стране эксперт назвал крепкий рубль и постепенное повышение МРОТ.

Ранее стало известно, сколько россиян сталкивались с задержками зарплаты в праздники.

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