В Минэкономразвития сообщили, как в России будут развивать автомобильный туризм

Автомобильный туризм сегодня широко распространен во всем мире и может стать важной составляющей туристического рынка в России. Об этом «Газете.Ru» заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, комментируя утверждение Концепции развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Например, россияне смогут бесперебойно выходить в интернет во время путешествий на машине.

«Особенно автомобильный туризм распространен в больших странах, где можно провести в дороге несколько дней, постоянно получая новые впечатления. Концепция развития автотуризма, разработанная Минэкономразвития, создает новые условия для такого вида путешествий. Она увязывает факторы, которые сегодня существуют в разных сферах, независимо друг от друга», — пояснил Вахруков.

По его словам, такие факторы – дорожная инфраструктура, туристические маршруты, туристическая инфраструктура и объекты туристского показа.

«Наша задача в рамках подготовки концепции заключалась в том, чтобы эти факторы работали совместно. То есть, путешествие по России на автомобиле было безопасным, комфортным и интересным, при этом туристы могли получать качественные сервисы и услуги на всем маршруте следования, включая бесперебойную связь и интернет-соединение», — сказал Вахруков.

Он добавил, что 2 мая Минэкономразвития совместно с Минтрансом и регионами обсуждали вопросы синхронизации программ по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог, определенных как приоритетные для развития туризма. Отдельно был поднят вопрос создания новых многофункциональных зон, которые будут включать, помимо заправки и стоянки, расширенный перечень услуг для туристов: мотель или гостиницу, кафе или ресторан, магазины, станции техобслуживания, детские площадки, медицинские пункты. По словам Вахрукова, с туристическим бизнесом прорабатываются новые туристические продукты для автотуристов.

На национальном туристическом портале Russia.Travel уже размещены 35 маршрутов для путешествий на автомобиле по всей стране. Вахруков уточнил, что россияне увидят первые результаты реализации концепции в 2024 году.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 2 мая утвердил двухэтапную концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года.

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