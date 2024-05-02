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В Тульской области дети нашли похожий на мину предмет

В Тульской области найденный детьми кусок керосиновой лампы приняли за мину

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Школьники устроили переполох в поселке Ленинский Тульской области, дети нашли предмет, похожий на мину. Об этом сообщает портал «Тульская служба новостей».

Инцидент произошел 1 мая в поселке Ленинский, дети играли на заднем дворе частного дома и обнаружили предмет, похожий на противотанковую мину, они сообщили об опасной находке родителям.

Взрослые вызвали экстренные службы, на месте работали спасатели и саперы, «миной» оказалась крышка от керосиновой лампы, находка не представляла угрозы для местных жителей.

До этого сообщалось, что в Челябинске жители одного из дворов в центре города обеспокоились тикающей игрушкой недалеко от детской площадки. На место челябинцы вывали представителей экстренных служб. По словам жителей, игрушечную машину скорой помощи оставили недалеко от площадки, и она тикала непрерывно на протяжении полутора часов. Прибывший на место полицейский осмотрел машинку и установил, что она неисправна — из-за этого игрушка издавала звуки, похожие на тикание часов с заклинившим механизмом.

Ранее ребенок нашел гранату вблизи населенного пункта на Ставрополье.

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