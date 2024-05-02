В одной из областей РФ священникам запретили освящать куличи в пекарнях

В Липецкой области епархия запретила священнослужителям освящать куличи и другие пасхальные подношения в местах производства и торговли, нарушителям грозит дисциплинарное наказание. Об этом заявили в пресс-службе епархии.

«Освящение пасхальных куличей и яиц совершается исключительно в православных храмах, как правило, в Великую субботу и на праздник Пасхи Христовой», — напомнил благочинный храмов 1-го Липецкого церковного округа протоиерей Виталий Диесперов.

Также в епархии подчеркнули, что освящение куличей в магазине или пекарне «канонически ничтожно, так как совершено священником самовольно без благословения правящего архиерея», так что такую продукцию освященной считать не стоит.

Ранее священник рассказал, можно ли есть куличи до Пасхи.