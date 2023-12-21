С витрины петербургского книжного магазина полиция попросила снять надпись «мир»

В Санкт-Петербурге полицейские попросили персонал книжного магазина «Все свободны» снять с витрины вывеску «мир». Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Сотрудники магазина рассказали, что надпись находилась на витрине почти два года. За это время их неоднократно спрашивали, почему такую надпись до сих пор не заставили снять. Кроме того, в марте в витрину с призывом к миру выстрелили из пневматического оружия, а несколько дней назад неизвестные приклеили к надписи дополнение «Za. В итоге, полицейские «вежливо попросили» убрать надпись «мир» с витрины.

Ранее сообщалось, что писательница Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с просьбой запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», снятый по мотивам первого романа цикла Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) о приключениях сыщика Эраста Фандорина.

18 декабря сообщалось, что писателя Бориса Акунина признали в России террористом и экстремистом.

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Ранее в Саратове ребенок за полдня 261 раз вызвал экстренные службы.