Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

С витрины петербургского книжного магазина полиция попросила снять надпись «мир»

В Петербурге с витрины книжного магазина полиция попросила снять надпись «мир»

close
100%
Книжный магазин «Все свободны»/VK

В Санкт-Петербурге полицейские попросили персонал книжного магазина «Все свободны» снять с витрины вывеску «мир». Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Сотрудники магазина рассказали, что надпись находилась на витрине почти два года. За это время их неоднократно спрашивали, почему такую надпись до сих пор не заставили снять. Кроме того, в марте в витрину с призывом к миру выстрелили из пневматического оружия, а несколько дней назад неизвестные приклеили к надписи дополнение «Za. В итоге, полицейские «вежливо попросили» убрать надпись «мир» с витрины.

Ранее сообщалось, что писательница Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с просьбой запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», снятый по мотивам первого романа цикла Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) о приключениях сыщика Эраста Фандорина.

18 декабря сообщалось, что писателя Бориса Акунина признали в России террористом и экстремистом.

Ранее на писателя Акунина завели уголовное дело за дискредитацию российской армии.

Ранее в Саратове ребенок за полдня 261 раз вызвал экстренные службы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами