Российский школьник ударил одноклассника ножом в грудь

В Иркутской области подростка госпитализировали после встречи с одноклассником. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Нижнеудинском районе региона. Между школьниками уже длительное время был конфликт, причина противостояния не сообщается.

Перед первым уроком в понедельник молодой человек подошел к однокласснику и ударил ножом в грудь. Приехавшие на место медики направили юношу в больницу с ранением грудной клетки.

Правоохранители задержали подростка с ножом. Известно, что он уже состоит на учете, но из-за возраста его не привлекли к ответственности. Мать также состоит на учете, так как не выполняла родительские обязанности.

На данный момент проводится проверка.

Ранее мужчина напал на жену с ножом из-за нежелания есть блинчики.