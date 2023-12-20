Леопард-первопроходец Казанова в Приморье попал на фотоловушку в «столовой» для оленей

Фотоловушка, установленная в охотхозяйстве в Надеждинском районе Приморья, зафиксировала появление дальневосточного леопарда по имени Казанова у подкормочной площадки для копытных. Как сообщает администрация нацпарка «Земля леопарда», зверь находится в хорошей физической форме.

В конце 2021 года фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали дальневосточного леопарда на восток от Транссибирской магистрали, что свидетельствует о расширении его ареала на восток, в его историческую область. Эта особь оказалась новой для ученых, и ей было дано имя Казанова (casa nova - новый дом). Сейчас еще одна фотоловушка зафиксировала хищника.

На кадрах из центра реабилитации «Тигр» видно, как Казанова осматривает подкормочные площадки, которые ранее посещали косули.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем крупных кошачьих в мире. Они обитают только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, прилегающем к России. В этом году трех леопардов переселили в Уссурийский заповедник, а также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная популяция находится в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По последним данным, в дикой природе на российских охраняемых территориях обитает 125 взрослых особей.

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