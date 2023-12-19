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Работавшая сиделкой британка украла у пенсионерки-инвалида почти 4 млн рублей

В Великобритании сиделка украла у инвалида почти 4 млн рублей

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Depositphotos

В Великобритании сиделка украла у пенсионерки-инвалида почти 4 млн рублей и потратила их на роскошную жизнь. Об этом сообщает Birmingham Mail.

По информации издания, инцидент произошел в городе Уолсолл. В период с 2019 по 2020 год женщина, работавшая в организации, занимавшейся уходом за людьми с ограниченными возможностями, воровала деньги у 70-летней женщины-инвалида. Злоумышленница сама вызвалась контролировать финансы пенсионерки.

За это время сиделка начала покупать коллегам завтраки, а также отвезла свою клиентку и других подопечных в Диснейленд в Париже. В июле 2020 года обворованная пенсионерка узнала, что сотрудница организации погрязла в долгах и оформила на ее имя второй банковский счет.

В ходе расследования выяснилось, что сиделка тратила деньги пожилой женщины на собственные нужды в виде покупки дорогих вещей, техники и поездки в отпуск, а также взяла на ее имя кредиты. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее в Москве 79-летняя пенсионерка украла у другой пожилой женщины iPhone.

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