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Патриарх Кирилл призвал помолиться о заключенных, это поможет их преображению

Патриарх Кирилл призвал помочь заключенным в день памяти Николая Чудотворца

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Молитва за заключенных поможет их нравственному преображению. Об этом говорится в обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла к духовенству и верующим РПЦ, которое опубликовано на сайте Московского патриархата.

Русская православная церковь 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, проведет сбор средств на организацию тюремного служения в Москве и помолится обо всех заключенных.

По словам предстоятеля Русской церкви, многие из осужденных не получили в детстве хорошего воспитания или вовсе не знали родительской любви.

«Посему наш долг — проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям», — сказал патриарх.

Он выразил уверенность, что осознание заключенными того, что за них молятся тысячи людей, способно их «вдохновить на нравственное преображение».

Предстоятель Русской церкви подчеркнул, что во всех тюрьмах и следственных изоляторах Москвы сейчас действуют православные храмы.

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.

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