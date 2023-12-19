Патриарх Кирилл призвал помолиться о заключенных, это поможет их преображению

Молитва за заключенных поможет их нравственному преображению. Об этом говорится в обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла к духовенству и верующим РПЦ, которое опубликовано на сайте Московского патриархата.

Русская православная церковь 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, проведет сбор средств на организацию тюремного служения в Москве и помолится обо всех заключенных.

По словам предстоятеля Русской церкви, многие из осужденных не получили в детстве хорошего воспитания или вовсе не знали родительской любви.

«Посему наш долг — проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям», — сказал патриарх.

Он выразил уверенность, что осознание заключенными того, что за них молятся тысячи людей, способно их «вдохновить на нравственное преображение».

Предстоятель Русской церкви подчеркнул, что во всех тюрьмах и следственных изоляторах Москвы сейчас действуют православные храмы.

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.