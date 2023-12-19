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В Ленобласти вспыхнул павильон рынка

В Кингисеппе вспыхнул рыночный павильон

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Телеграм-канал «Кингисепп 24»

В Кингисеппе вспыхнул один из павильонов рынка. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, пожар произошел в павильоне рынка рядом с обувным магазином. Очевидцы сообщают о звуках, напоминающих взрывы — их источник не уточняется.

На кадрах с места инцидента виден густой дым, поднимающийся над павильоном, и пылающее строение. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются. На данный момент информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

До этого в Москве в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице произошел пожар. Посетители заведения услышали громкий звук, а после из кухни повалил черный дым.

Ранее в Петербурге произошло возгорание на территории Апраксина двора.

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