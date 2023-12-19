Россиянку со сломанной ногой везли домой на ватрушке из-за непроходимой дороги в ее СНТ

Жительницу поселка Северный под Белгородом везли домой из больнице на ватрушке из-за непроходимой дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгородский канал».

Инцидент произошел 18 декабря в СНТ «Автомобилист-2». По данным канала, сначала к пострадавшей женщине не смогла проехать машина скорой помощи — она застряла по дороге — ее вытаскивал трактор. Обратно женщину везли на ватрушке, так как таксисты отказываются ехать в поселок из-за опасений завязнуть в снегу.

Жительница поселка рассказала, что дорогу владельцы участков протаптывали самостоятельно, зимой ее расчищают тоже самостоятельно, оплачивая трактор. Женщина отметила, что она и ее соседи обращались к властям с просьбой сделать дорогу. Но им ответили, что на садовое товарищество муниципальный бюджет не распространяется.

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