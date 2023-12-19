В издательстве, публикующем книги Акунина, проходит обыск

Следователи пришли с обыском в издательство «Захаров» в Москве, которое публикует книги Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается на странице издательского дома в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В издательство «Захаров» пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно», — говорится в сообщении.

Как сообщает RTVI, в разговоре с изданием представитель «Захарова» подтвердил, что обыск связан с книгами Акунина.

Писатель был ранее признан в России террористом и экстремистом. Кроме того, в отношении него завели уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, его собираются объявить в розыск. Крупнейшие российские книжные магазины прекратили продавать его произведения. Это произошло после разговора писателя с пранкерами Вованом и Лексусом.

Акунин, комментируя ситуацию, отметил в своем блоге, что в России книг не запрещали со времен СССР.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.