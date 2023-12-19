В Госдуме рассказали, кто будет получать удвоенную пенсию с 1 января 2024 года

Россияне, которым в декабре исполнилось 80 лет, будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости с января 2024 года. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что со следующего года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличат на 7,5%, размер фиксированной выплаты после этого составит 8 134,88 рубля.

«У тех, кто в декабре отметил 80-летний юбилей, с января удваивается фиксированная выплата к пенсии. То есть у них она составит не 8 134,88 рубля, а 16 269,76 рубля. <...> Предполагается, что людям старше 80 лет уже нужно повышенное внимание и, возможно, посторонний уход», — отметила Бессараб.

Депутат добавила, что перерасчет произведут автоматически, поэтому подача заявлений не потребуется.

Накануне доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов говорил, что страховая пенсия пожилых людей, которые устраиваются на работу, перестанет индексироваться. Если же пенсионер уволится с работы, индексацию возобновят, но не сразу.

Ранее в России предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию.