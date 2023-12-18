Писателя Акунина предложили добавить в реестр иноагентов

Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства в дела России предложила Министерству юстиции включить писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) в реестр иностранных агентов агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

«По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили в реестр иностранных агентов», — говорится в публикации.

18 декабря главное следственное управление СК Российской Федерации возбудило уголовное дело против писателя Бориса Акунина по нескольким статьям. Следствие планирует объявить писателя (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в розыск.

18 декабря стало известно, что Акунин был внесен в реестр экстремистов и террористов. Эта информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

15 декабря писатель попрощался с российскими читателями. Это произошло после сообщений о том, что его книги сняли с продажи на территории России.

Сразу четыре книжные сети приостановили продажи произведений Акунина. Одна из них обосновала решение высказываниями писателя, которые получили широкую огласку в средствах массовой информации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме попросили Минюст признать Акунина иноагентом.