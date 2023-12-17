Политолог назвал предстоящие выборы президента консолидирующим фактором для России

«Единая Россия» выступила за консолидацию граждан России и всех патриотических сил вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом по итогам съезда «Единой России», где было принято решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах президента, заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

«Дело в том, что сейчас крайне необходима эта консолидация, потому что у нас стоят очень большие задачи, которые касаются решений проблем, которые есть как в нашем внутреннем треке, так и во внешнеполитическом», — сказал он.

Политолог напомнил, что «Единая Россия» является партией большинства, которая действительно объединяет большое количество сторонников, поддерживающих основной курс партии.

По его мнению, предстоящие выборы должны быть конкурентными, легитимными и открытыми.

«Президент постоянно подчеркивает необходимость того, что выборы всех уровней должны происходить у нас в стране вопреки происходящим событиям. По большому счету мы должны показать концентрацию наших возможностей для того, чтобы выполнять политические обязательства и поддерживать политические принципы, которые зафиксированы во всех основных законах России, в том числе в конституции», — подчеркнул Гагарин.

Он отметил, что выборы оказались консолидирующим фактором для страны, потому что уже сейчас по всем социологическим данным наблюдается весьма высокая поддержка президента.

«Это показывает уровень готовности людей поддержать кандидатуру Путина. В этом случае решение «Единой России» необходимо для того, чтобы проявить поддержку самой мощной и сильной парламентской партии, которая, с одной стороны, выступает с идеей поддержки президента, а с другой стороны, с идеей консолидации всех патриотических сил вокруг фигуры президента как гаранта политической стабильности», — уточнил политолог.

По его словам, в условиях проведения СВО, антироссийских санкций и информационной войны, которая сейчас проводится коалицией Запада в отношении России, крайне необходимо поддержать единого лидера.

«При этом мы понимаем, что сама по себе процедура выборов обусловлена необходимостью участия всех представителей политического спектра, и все они должны иметь возможность выступить в выборной компании. Поэтому «Единая Россия» выступила первой в поддержку кандидатуры президента, потому что это тот шаг, который является необходимым в современной ситуации», — заключил эксперт.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. О соответствующем решении объявил председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.