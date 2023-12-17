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Самарская прокуратура проверяет магазин, где ребенку раскололо зуб дверью

В Самаре прокуратура проводит проверку после травмирования ребенка в магазине

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Александр Кряжев/РИА Новости

После травмирования ребенка в одном из магазинов Самары правоохранительные органы начали проверку. Об этом в Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

Проверка началась после распространения в социальных сетях информации о причинении ребенку телесных повреждений дверью магазина.

«Прокуратурой г. Самары организована проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок предоставления отвечающих требованиям безопасности услуг», — рассказали в ведомстве.

В магазине «Магнит» ребенка ударило автоматической дверью. У мальчика разбиты губа и нос, откололся кусок зуба. По словам матери пострадавшего, его зажало на выходе. Руководство супермаркета заявило, что дверь неправильно настроена и не реагирует на детей.

Ранее российский учитель ударил школьника, разнимая драку.

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