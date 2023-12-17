Сотрудники аэропорта похитили из багажа туристов вещей на два миллиона евро

В Мадридском аэропорту полицейские задержали 14 сотрудников воздушной гавани, которые крали вещи и драгоценности из багажа туристов. Об этом сообщает NBC.

Рабочие багажного отделения крупнейшего испанского аэропорта Тенерифе задержаны за серию краж, группа из 14 человек вскрывала чемоданы туристов.

В общей сложности ворам удалось похитить вещей на два миллиона евро, около 13 тысяч евро наличными, 29 роскошных наручных часов, 120 ювелирных изделий, 22 дорогих мобильных телефона и различные электронные устройства.

Расследование началось после увеличения числа жалоб пассажиров на пропажу вещей из их багажа, по данным полиции, подозреваемые сдавали украденное в местные магазины и продавали через интернет.

Ранее журналистов ограбили при съемке репортажа об ограблениях.