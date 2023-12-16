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«Садовод» уточнил обстоятельства задержания мужчины

Пресс-служба «Садовода» уточнила, что мужчина был задержан не на рынке

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«Газета.Ru»

Пресс-служба торгового комплекса «Садовод» сообщила, что инцидент с задержанием мужчины произошел не на территории ТК, а на соседней улице.

«Инцидент, о котором сегодня пишут СМИ, связанный с задержанием граждан, произошел не на территории ТК «Садовод», а на соседней улице, по адресу Верхние Поля, 56», — рассказали в пресс-службе ТК.

Представители ТК отметили, что данное задержание не имеет никакого отношения к «Садоводу».

До этого пресс-служба столичного главка Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале, что на рынке «Садовод» задержали мужчину, напавшего на сотрудника полиции. По данным СК, нападавший, оказавшийся выходцем из Таджикистана, применил физическую силу в отношении полицейского.

Также в интернете появилась информация, что на рынке «Садовод», расположенном на юго-востоке Москвы, рабочие окружили полицейских.

Ранее на рынке «Садовод» произошел пожар.

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