«Садовод» уточнил обстоятельства задержания мужчины

Пресс-служба торгового комплекса «Садовод» сообщила, что инцидент с задержанием мужчины произошел не на территории ТК, а на соседней улице.
«Инцидент, о котором сегодня пишут СМИ, связанный с задержанием граждан, произошел не на территории ТК «Садовод», а на соседней улице, по адресу Верхние Поля, 56», — рассказали в пресс-службе ТК.
Представители ТК отметили, что данное задержание не имеет никакого отношения к «Садоводу».
До этого пресс-служба столичного главка Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале, что на рынке «Садовод» задержали мужчину, напавшего на сотрудника полиции. По данным СК, нападавший, оказавшийся выходцем из Таджикистана, применил физическую силу в отношении полицейского.
Также в интернете появилась информация, что на рынке «Садовод», расположенном на юго-востоке Москвы, рабочие окружили полицейских.
Ранее на рынке «Садовод» произошел пожар.