Крымский мост вновь открыли

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту снова возобновили после перекрытия движения. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на инфраструктурном объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — уточнили в сообщении в 18:53 мск.

До этого, в 18:03 мск сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли.

По данным канала, на 19:00 в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств, со стороны Керчи — 180 машин.

В начале декабря на Крымском мосте останавливали движения более чем на четыре часа.

В этот же день очевидцы сообщили о серии взрывов в небе над Керчью. Местные жители рассказали, что слышали минимум 9 взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково. В начале ноября российская система ПВО уничтожила и перехватила 17 БПЛА над Черным морем.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.