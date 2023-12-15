Стали известны самые частые ошибки регионов при разработке терсхем ТКО

Российский экологический оператор выявил самые частые ошибки при разработке территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в этом году. В их числе – незаложенное в план создание объектов ТКО. И это при существующей ситуации, когда отходы направляются на несанкционированные свалки, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Анализ РЭО провел на основе 93 проектов терсхем. Буцаев подчеркнул, что сейчас результаты экспертизы таких схем для регионов носят рекомендательный, а не обязательный характер.

«Направленные замечания могут учитываться чисто формально, а в ряде случаев не учитываются вовсе», – цитирует Буцаева телеканал «360».

Помимо того, что часто схемы не включают планы по созданию полигонов для размещения ТКО, во многих из них завышена масса образования отходов в регионе. Это, по словам специалистов РЭО, отражается на расчетах потребностей региона в перспективных мощностях. Также в некоторых терсхемах не запланированы мероприятия для выполнения целей указа президента Владимира Путина по 100%-ной обработке ТКО и снижению захоронения отходов вдвое.

Есть и другие частые нарушения – к примеру, отсутствие полных данных об объектах обращения с отходами и другие.

Для корректировки терсхем РЭО и Минприроды подготовили новые правила их разработки. Как объяснили специалисты РЭО, теперь схемы не могут утверждаться без согласования комиссией, созданной оператором.

Напомним, что также регионам России предложили выбрать метод для установления нормативов накопления ТКО. Предлагается рассчитывать их методом сравнительного анализа или измерения количества отходов.

Ранее эксперты выяснили количество россиян, довольных услугами по вывозу ТКО.