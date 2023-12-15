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В ФСИН сообщили об убытии Навального* за пределы Владимирской области

ФСИН заявила, что Навальный убыл из ИК-6 за пределы Владимирской области

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Yulia Morozova/Reuters

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) отправили из исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области, где он отбывал наказание по делу о мошенничестве, в учреждение в другом регионе. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на юриста Вячеслава Гимади (включен в список террористов и экстремистов).

Как уточнил Гимади, об этом говорится в справке ФСИН, которая была зачитана во время суда.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) со ссылкой на суд заявила, что он «убыл за пределы» Владимирской области.

Другая информация не приводится.

12 декабря Telegram-канал Baza писал, что Навального доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме, о возбуждении которого он заявлял в начале декабря. До этого в соцсетях и СМИ появилась информация о пропаже оппозиционера из колонии строгого режима, в которой он отбывает срок. Его адвокаты сообщали, что их с 6 декабря не пускают к подзащитному и не выводят на заседания суда по видеосвязи.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

*  включен в список террористов и экстремистов
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