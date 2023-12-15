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Почти половина россиян хотя бы раз передаривали новогодние подарки

Практически каждый второй россиянин хотя бы раз передаривал новогодние подарки

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Shutterstock

Практически половина (43%) россиян хотя бы однажды дарили то, что сами получили прежде в подарок на Новый год. Это показал опрос группы компаний в области электронной коммерции TOGO, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 8% опрошенных признались, что делают это постоянно. Впрочем, большинство (57%) респондентов трепетно относятся к полученному в подарок и не передаривают никогда.

Что касается способов приобретения новогодних подарков, наиболее популярной оказалась покупка товаров на маркетплейсах — 35%. В онлайн-магазинах подарки приобретают 34% опрошенных, а 31% россиян предпочитают выбирать новогодние сюрпризы офлайн.

В этом году 59% россиян планируют потратить на новогодние подарки до 10 тыс. руб. До 20 тыс. руб. составят расходы у 15% опрошенных, до 30 тыс. руб. и до 50 тыс. руб. будут тратить по 6% респондентов, а до 100 тыс. руб. — 4%. При этом свыше 100 тыс. руб. выделят на подарки 10% россиян.

«Мы также спросили о том, какие виды подарков люди предпочитают дарить на Новый год, дав возможность выбрать сразу несколько вариантов ответов. Наиболее популярными категориями подарков стали еда и напитки (29%), предметы одежды и аксессуары (25%), косметика, игрушки и елочные украшения, бытовая техника и гаджеты (по 24%), а также ювелирные изделия (19%)», — прокомментировал co-founder ГК TOGO Антон Бестугин.

Ранее россияне рассказали, какие желания они загадают в новогоднюю ночь.

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